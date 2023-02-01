Haberler Yaşam TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? (Canlı yayın)

Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:33

TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? (Canlı yayın)

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Çanakkale'ye geldi. 7. Etap kapsamında düzenlenen kurada Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde olmak üzere 1290 ev sahibini bulacak. Bu noktada ise başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 1 Şubat 2023 TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!