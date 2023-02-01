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Haberler Yaşam TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? (Canlı yayın)
Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:33

TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? (Canlı yayın)

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Çanakkale'ye geldi. 7. Etap kapsamında düzenlenen kurada Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde olmak üzere 1290 ev sahibini bulacak. Bu noktada ise başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 1 Şubat 2023 TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? Canlı yayın

TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları için gözler bugünkü kuraya çevrildi. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "1 Şubat 2023 TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? Canlı yayın

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çanakkale TOKİ 1.290 konut kurası çekilişi Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için 1 Şubat 2023 günü gerçekleştirilecek.

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TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? Canlı yayın

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çanakkale TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 1 Şubat – Saat: 10:00

BİGA – 1 Şubat – Saat: 10:00

GÖKÇEADA – 1 Şubat – Saat: 10:00

GELİBOLU – 1 Şubat - Saat: 10:00

EZİNE – 1 Şubat - Saat: 10:00

AYVACIK – 1 Şubat - Saat: 10:00

TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? Canlı yayın

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? Canlı yayın

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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