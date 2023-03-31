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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:37

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

İlk Evim Arsa etabı İstanbul ile tamamlanacak. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 31 Mart 2023 Cuma günü için araştırılıyor. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kuraları bugün de çekilmeye devem edecek. Proje kapsamında müstakil arsa için başvuru yapanlar, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. İsim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama linki üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan müşterek arsalar için yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve konu hakkında tüm merak edilenler…

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 31 Mart 2023 Cuma bugün için araştırılmaya başlandı. İlk Evim Arsa projesinde müşterek arsa başvurularının tamamı kabul edilmişti. 10 bin müstakil arsa başvuru sonuçları ise gün gün açıklanmaya devam ediyor. İlk Evim Arsa kura sonucu sorgulama işlemleri 31 Mart 2023 bugün gündemdeki yerini aldı. İsim listesi noter huzurunda ve Youtube canlı yayını ile belirlenirken hak sahibi belirleme kura sonuçları çekiliş sonrası e-devlet aracılığıyla sorgulanabilecek. Bu kapsamda henüz isimleri listede yer almayan başvuru sahipleri TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 2023 İstanbul arsa kura çekimi sonuçları...

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

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TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

Öte yandan İstanbul Merkez İlk Evim Arsa kuraları da 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil arsa için araştırmalar sürüyor.

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan TOKİ arsa kura çekimi ile toplam 66 bin 237 arsa hak sahiplerini buldu.

Yeni TOKİ arsa kura takvimine göre İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı ve 31 Mart 2023 bugün de devam edecek.

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

23 Mart: Bursa, Sivas

24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı

27 Mart: Antalya, İstanbul

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