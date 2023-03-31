Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:37

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile müstakil isim listesi belli oluyor! 31 Mart 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama

İlk Evim Arsa etabı İstanbul ile tamamlanacak. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 31 Mart 2023 Cuma günü için araştırılıyor. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kuraları bugün de çekilmeye devem edecek. Proje kapsamında müstakil arsa için başvuru yapanlar, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. İsim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama linki üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan müşterek arsalar için yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve konu hakkında tüm merak edilenler…