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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 09:11

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 250 bin konutluk Sosyal Konut projesine en çok başvuru İstanbul'dan gösterildi. 50 bin konut, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi ile birlikte 1 milyondan fazla başvuruya sahip ilin şanslı talihlileri belli olacak. Emekli, genç, gazi yakını ve diğer kategorilerde kura sonuçları belli olacak. 2+1 3+1 evler TOKİ İstanbul kura sonuçları sonrası açıklanacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. İstanbul TOKİ kuraları ile 50 bin konutun sahibi belli olacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1 milyondan fazla başvuru, metropol il için gerçekleşti.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller çekildi.

5. etap kura takvimi ile 2023 Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu!

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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