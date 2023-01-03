Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 09:11

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 İlçe İlçe Sosyal Konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 250 bin konutluk Sosyal Konut projesine en çok başvuru İstanbul'dan gösterildi. 50 bin konut, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi ile birlikte 1 milyondan fazla başvuruya sahip ilin şanslı talihlileri belli olacak. Emekli, genç, gazi yakını ve diğer kategorilerde kura sonuçları belli olacak. 2+1 3+1 evler TOKİ İstanbul kura sonuçları sonrası açıklanacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023