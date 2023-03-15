TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri Bakan Kurum tarafından duyuruldu. Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanacak. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. İlk önce Tuzla ardından Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kuraları çekilecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 ne zaman? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?