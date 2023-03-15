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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023
Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:50

TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri Bakan Kurum tarafından duyuruldu. Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanacak. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. İlk önce Tuzla ardından Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kuraları çekilecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 ne zaman? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

İstanbul TOKİ kura çekilişi için geri sayım sürüyor. 50 bin konut için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi tarafından açıklanırken merakla beklenen kura tarihi de netlik kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla ile bu hafta başlayacak. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman? İşte, Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 2023

TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

SON DAKİKA: İLK EVİM'DE 250 BİN KURA ÇEKİMLERİ İSTANBUL İLE SON BULUYOR!

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.

Bakan Kurum, açıklamasında ''İlk Evim'de İSTANBUL zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

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TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

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