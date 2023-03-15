TOKİ İstanbul Tuzla, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.