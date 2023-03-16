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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 20:24

TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün megakent kapsamında gerçekleşecek olan projenin kuralarına başlandı. 19 Nisan tarihine kadar sürecek olan bu süreçte başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı" araştırmasına çıktı. Kuralar Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe gerçekleşecek. Peki, Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, bugün itibarıyla binlerce kişinin gündemine geldi. Kuralar 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler için tarihler bir bir duyurulmuştu. Bu noktada ise "Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve kuralara ilişkin tüm gelişmeler.

TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TUZLA'DA BAŞLADI

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (16 MART)

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TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İÇİN SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ İSTANBUL Kura çekimi başladı! İşte Tuzla TOKİ kura çekimi CANLI İZLE EKRANI

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