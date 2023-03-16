TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün megakent kapsamında gerçekleşecek olan projenin kuralarına başlandı. 19 Nisan tarihine kadar sürecek olan bu süreçte başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı" araştırmasına çıktı. Kuralar Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe gerçekleşecek. Peki, Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.