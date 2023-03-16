TOKİ İstanbul kura sonuçları - isim listesi sorgulama ekranı: Kuralar başladı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, bugün itibarıyla binlerce kişinin gündemine geldi. Kuralar 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler için tarihler bir bir duyurulmuştu. Bu noktada ise "Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve kuralara ilişkin tüm gelişmeler.