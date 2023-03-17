TOKİ İstanbul kura sonuçları son dakika: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecan sürüyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen sosyal konut projesinde 2+1,3+1,1+1 evlere sahip olmak isteyenler başvurularını tamamladı. İstanbul Tuzla'da 16 - 29 Mart arasında yapılacak çekilişler ile toplamda 20 bin 920 konutu hak sahibi olacak. Sorgulama yaparak canlı yayını takip etmek isteyenler "TOKİ İstanbul kura çekimi canlı nasıl izlenir, sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır, TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı