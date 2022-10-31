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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı
Giriş Tarihi: 31.10.2022 23:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 23:34

TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı

TOKİ çekilişi ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Konut başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura çekilişi için araştırmalar başladı. Toplu Konu İdaresi Başkanı Ömer Bulut, vatandaşların konuyla ilgili çok beklemeyeceklerini aktardı. TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, 3+1 2+1 isim listesi nasıl öğrenilir gibi sorular yanıt aramaya başladı. Sosyal konut projesi 81 il için ayrı ayrı yapılacak çekiliş sonucunda tamamlanacak. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak, canlı yayınlanacak mı? İlk Evim 3+1 2+1 isim listesi ile e devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı

TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak soruları başvuruların tamamlanması ardından gündemdeki yerini aldı. Ömer Bulut tarafından yapılan açıklama TOKİ kura çekimi tarihleri Kasım ayını işaret etmişti. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan projede kura çekilişi adımına gelindi. TOKİ başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İş yeri ve arsa başvurusu devam ederken konut başvuruları tamamlandı. Peki, TOKİ kura sonuçları 3+1 2+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, e devlet sosyal konut sonuç sorgulama!

TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı

TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."

Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor.

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TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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