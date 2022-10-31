TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3+1 2+1 isim listesi sorgulama e devlet ekranı

TOKİ çekilişi ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Konut başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura çekilişi için araştırmalar başladı. Toplu Konu İdaresi Başkanı Ömer Bulut, vatandaşların konuyla ilgili çok beklemeyeceklerini aktardı. TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, 3+1 2+1 isim listesi nasıl öğrenilir gibi sorular yanıt aramaya başladı. Sosyal konut projesi 81 il için ayrı ayrı yapılacak çekiliş sonucunda tamamlanacak. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, nasıl olacak, canlı yayınlanacak mı? İlk Evim 3+1 2+1 isim listesi ile e devlet TOKİ başvuru sonucu sorgulama ekranı!