TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ sosyal konut projesinde 250 bin konut için hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Bakan Kurum tarafından detayları aktarılan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kuralar 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Ocak ayı için TOKİ kura çekimi takvimi de netleşmeye başladı. Ankara kura tarihi belli olurken İstanbul ve İzmir için sorgulamalar sürüyor. Öte yandan kuraları tamamlanan 2+1 3+1 isim listesi için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı da ziyaret ediliyor. Peki, hangi ilde kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, 5. Etap TOKİ kura çekimi takvimi hakkında merak edilenler…