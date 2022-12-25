Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:25

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ sosyal konut projesinde 250 bin konut için hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Bakan Kurum tarafından detayları aktarılan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kuralar 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Ocak ayı için TOKİ kura çekimi takvimi de netleşmeye başladı. Ankara kura tarihi belli olurken İstanbul ve İzmir için sorgulamalar sürüyor. Öte yandan kuraları tamamlanan 2+1 3+1 isim listesi için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı da ziyaret ediliyor. Peki, hangi ilde kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, 5. Etap TOKİ kura çekimi takvimi hakkında merak edilenler…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ kura çekimi ne zaman sorusu il il yanıt aramaya devam ediyor. Aralık ayında takvim bugün tamamlanırken Ocak ayı için de ilk haftalar belli oldu. Ankara kura tarihi yanı sıra İstanbul ve İzmir için TOKİ kura takvimi sorgulanıyor. Her hafta güncellenen takvim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yeni sene için kura çekilişinde araştırmalar hız kazandı. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden ve ne zaman öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

25 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

6 ilde gerçekleştirilecek 25 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ OCAK TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

SON DAKİKA