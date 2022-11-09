TOKİ kura takvimi belli oldu! 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimi ile birlikte yüzbinlerce vatandaş, ilk defa ev sahibi olacaklar. 8 milyondan fazla başvuruya ev sahipliği yapan Sosyal Konut projesinin ilk kuraları doğu ve güneydoğu illerimizde başladı. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kuraları ile şanslı talihli olup olmadıklarını öğrenebiliyor. İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir gibi sorular, kuraların başlamasıyla aratılır oldu. Böylece, TOKİ sonuçları milyonlarca vatandaşın dilinde. Peki, 9 Kasım 2022 TOKİ kura çekimi hangi illerde devam edecek? İşte TOKİ kura takvimi ile TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı