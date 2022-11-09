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Giriş Tarihi: 09.11.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 07:51

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 9 - 16 Kasım 2022 Kura takvimi ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi 2022 ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura takvimi belli oldu! 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimi ile birlikte yüzbinlerce vatandaş, ilk defa ev sahibi olacaklar. 8 milyondan fazla başvuruya ev sahipliği yapan Sosyal Konut projesinin ilk kuraları doğu ve güneydoğu illerimizde başladı. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kuraları ile şanslı talihli olup olmadıklarını öğrenebiliyor. İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir gibi sorular, kuraların başlamasıyla aratılır oldu. Böylece, TOKİ sonuçları milyonlarca vatandaşın dilinde. Peki, 9 Kasım 2022 TOKİ kura çekimi hangi illerde devam edecek? İşte TOKİ kura takvimi ile TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 9 - 16 Kasım 2022 Kura takvimi ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi 2022 ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura sonuçları, TOKİ kura çekimi doğu illerimizde başlamasıyla birlikte aratılır oldu. TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerinden başvuruları olumsuz çıkan adaylar aratma yaparken, henüz kuraların yapılmadığı illerdeki vatandaşlarımız, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunu yöneltiyor. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da büyük bekleyiş var. TOKİ kura takvimi 2022 haftalık olarak paylaşılacak. Peki, 9 Kasım 2022 TOKİ kura çekimi bugün hangi illerde var? İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 9 - 16 Kasım 2022 Kura takvimi ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi 2022 ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

''TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?'' sorusu, uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında, TOKİ sosyal konut çekiliş tarihini duyurdu ve ilk çekilişin yapılacağı iller de paylaşıldı.

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TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 9 - 16 Kasım 2022 Kura takvimi ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi 2022 ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 9 - 16 Kasım 2022 Kura takvimi ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi 2022 ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 9 - 16 Kasım 2022 Kura takvimi ile İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi 2022 ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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