TOKİ kura sonuçları, TOKİ kura çekimi doğu illerimizde başlamasıyla birlikte aratılır oldu. TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerinden başvuruları olumsuz çıkan adaylar aratma yaparken, henüz kuraların yapılmadığı illerdeki vatandaşlarımız, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunu yöneltiyor. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da büyük bekleyiş var. TOKİ kura takvimi 2022 haftalık olarak paylaşılacak. Peki, 9 Kasım 2022 TOKİ kura çekimi bugün hangi illerde var? İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…