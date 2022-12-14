TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri başta olmak üzere 81 ilde sorgulanmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası 4. Etapta devam ediyor. TOKİ kura takvimi Aralık ayı için adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları özellikle büyükşehirlerde sorgulanıyor. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi ardından isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ sonuçları ne zaman hangi ilde açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura takvimi ile kura çekimi tarihleri…