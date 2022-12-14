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Haberler Yaşam TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir'de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri
Giriş Tarihi: 14.12.2022 22:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 22:28

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir'de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri başta olmak üzere 81 ilde sorgulanmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası 4. Etapta devam ediyor. TOKİ kura takvimi Aralık ayı için adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları özellikle büyükşehirlerde sorgulanıyor. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi ardından isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ sonuçları ne zaman hangi ilde açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura takvimi ile kura çekimi tarihleri…

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

TOKİ kura takvimi Aralık 2022 kura çekimi tarihleri yayında. Youtube üzerinden canlı yayın ile takip edilen çekilişlerde isim listesi naklen ekrana yansıyor. Yayın ardından sonuçlar resmi internet sitesi üzerinde sorgulanıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri kurası gerçekleşen illerde başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Tüm illerin 2023 Mart ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Takvim her güne iki il olacak şekilde ayarlandı. İşte, TOKİ sosyal konut kura tarihleri…

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 14 Aralık 2022 Çarşamba (bugün) Samsun ve Çorum'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

14-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için 4. Etap 12 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Samsun, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022

5 ilde gerçekleştirilecek 14-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Çorum Ortaköy, Laçin ve Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 || TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları için:

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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