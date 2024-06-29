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Giriş Tarihi: 29.06.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 16:10

Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri

Topkapı Sarayı gece turları bugünden itibaren başlıyor. Gece müzeciliği kapsamında akşam saatlerinde ziyaretçilere kapılarını açan müze, saray ve örenyerleri arasında Topkapı Sarayı da yer aldı. Sarayı akşam saatlerinde ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar sorularıyla araştırma yapıyor. İşte Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri…

Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, bugünden itibaren akşam saatlerinde de ziyarete açık olacak. Müze olarak faaliyete başladığı 1924 yılından bu yana ilk kez gece saatlerinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamak üzere kapılarını açacak. Peki, Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar açık olacak? İşte Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri…

Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri

TOPKAPI SARAYI GECE TURU HANGİ GÜNLER YAPILACAK?
Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek. Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup yarın saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

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Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri

GECE GEZİLEBİLECEK BÖLÜMLER

Gece turları Bab-ı Hümayun'dan başlayıp bitecek. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebilecek.

Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebilecek.

Ziyaretçiler saraydaki gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden ise İstanbul'u seyredebilecek.

Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.

Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri

T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı'nda 29 Haziran tarihinden itibaren gece müzeciliği uygulaması hayata geçirilecektir. Uygulama kapsamında Topkapı Sarayı, 21.00-23.00 saatleri arasında özel turla ziyaret edilebilecektir.

Topkapı Sarayı'nı gece ziyaret etmek isteyen yerli ziyaretçiler için bilet fiyatı 1000 TL, yabancı ziyaretçiler için ise 5 bin TL olarak uygulanacaktır.

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