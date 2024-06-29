Haberler
Yaşam
Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri
Giriş Tarihi: 29.06.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
16:10
Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri
Topkapı Sarayı gece turları bugünden itibaren başlıyor. Gece müzeciliği kapsamında akşam saatlerinde ziyaretçilere kapılarını açan müze, saray ve örenyerleri arasında Topkapı Sarayı da yer aldı. Sarayı akşam saatlerinde ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar sorularıyla araştırma yapıyor. İşte Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri…