Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar? Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, bugünden itibaren akşam saatlerinde de ziyarete açık olacak. Müze olarak faaliyete başladığı 1924 yılından bu yana ilk kez gece saatlerinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamak üzere kapılarını açacak. Peki, Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak, saat kaçtan kaça kadar açık olacak? İşte Topkapı Sarayı gece ziyareti saatleri ve günleri…