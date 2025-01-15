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Haberler Yaşam TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB'den İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:35

TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB'den İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri

Son dakika haberi... İstanbul'da toplu taşıma zamlandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME toplantısında sunduğu, İETT ve taksilerde geçerli olacak yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi. Gelen zamla birlikte İETT ve taksi ücretleri değişti. İşte zamlı fiyatlar...

BARIŞ SAVAŞ
TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB’den İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri

İBB toplu ulaşım için yüzde 35 zam talebinde bulundu. Daha önce CHP'li İBB yönetimi toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifinde bulunmuş ve bu talep UKOME toplantısında reddedilmişti.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB’den İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri

DEV ZAM KABUL EDİLDİ
Bugün Çırpıcı'da düzenlenen UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretleri için yüzde 35'lik zam kararı alınırken, 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesi ortaya çıktı.

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TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB’den İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri

İŞTE ZAMLI FİYATLAR
Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB’den İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB’den İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

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