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TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB'den İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:35
TOPLU TAŞIMA ZAMMI SON DAKİKA | İBB'den İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte yeni İETT ve taksi ücretleri
Son dakika haberi... İstanbul'da toplu taşıma zamlandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME toplantısında sunduğu, İETT ve taksilerde geçerli olacak yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi. Gelen zamla birlikte İETT ve taksi ücretleri değişti. İşte zamlı fiyatlar...