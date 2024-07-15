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TORBA YASA 2024 | Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 01:47
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
01:47
TORBA YASA 2024 | Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge var mı, Resmi Gazete ’de ne zaman yayımlanır?
Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. Meclis'in gündeminde yer alan birçok konu başlığı Torba Yasa ile birlikte gündemde. İçeriğinde 3600 Ek Gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik gibi konu başlıkları yakından takip ediliyor. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa hakkında tüm gelişmeler!