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Giriş Tarihi: 05.08.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:59

TORBA YASA 5 AĞUSTOS 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri mercek altına alındı. Meclisten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen 2. torba yasa ekonomik birçok maddeyi içeriyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi başlıkları ile en çok araştırılanlar arasında yer alan torba yasada son durum merak ediliyor. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, torba yasa Meclis'e ne zaman gelecek, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konu hakkında detaylar ve tüm gelişmeler…

TORBA YASA 5 AĞUSTOS 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa içeriği ve maddeleri gündemdeki yerini aldı. 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı maddeleri ile milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorusu için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, Torba yasada son durum ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte o konu hakkında tüm merak edilenler...

TORBA YASA 5 AĞUSTOS 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:

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TORBA YASA 5 AĞUSTOS 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA 5 AĞUSTOS 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA 5 AĞUSTOS 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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