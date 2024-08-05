Giriş Tarihi: 05.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
15:59
TORBA YASA 5 AĞUSTOS 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge Bağkur 7200 prim sayısı Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri mercek altına alındı. Meclisten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen 2. torba yasa ekonomik birçok maddeyi içeriyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, Bağkur 7200 prim sayısının düşürülmesi başlıkları ile en çok araştırılanlar arasında yer alan torba yasada son durum merak ediliyor. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, torba yasa Meclis'e ne zaman gelecek, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konu hakkında detaylar ve tüm gelişmeler…