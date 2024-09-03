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Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:37

TORBA YASA AÇIKLAMALARI | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

Torba Yasa gündemi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İçeriğinde Bağkur 7200 prim gün sayısının yer aldığı yasa için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan orta vadeli planlar arasında yer aldığını söylemişti. Prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi ile esnafa erken emeklilik getirecek yasada gözler Meclis'te! Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

TORBA YASA AÇIKLAMALARI | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir döneme merhaba diyecek. Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi ile esnafın erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

TORBA YASA AÇIKLAMALARI | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.
Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

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TORBA YASA AÇIKLAMALARI | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

TORBA YASA AÇIKLAMALARI | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

TORBA YASA AÇIKLAMALARI | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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