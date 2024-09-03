Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
14:37
TORBA YASA AÇIKLAMALARI | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?
Torba Yasa gündemi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İçeriğinde Bağkur 7200 prim gün sayısının yer aldığı yasa için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan orta vadeli planlar arasında yer aldığını söylemişti. Prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi ile esnafa erken emeklilik getirecek yasada gözler Meclis'te! Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı değişecek mi, düşecek mi?