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Haberler Yaşam Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:09

Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!

Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 5 davada örgüt kurdukları ve birçok kişiyi nitelikli şekilde dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın ve 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonucunda tutuklu sanık Osman Naim Kaya, mahkeme kararıyla delillerin toplanmış ve karartma şüphesi kalmamış olmasından dolayı tahliye edildi. Tosuncuk'un sözleri ise mağdurları şaşkına çevirdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 5 ayrı dava açılmıştı.

Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!

SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, bir diğer tutuklu sanık Osman Naim Kaya da SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Bir takım tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!

"BİZ SUÇLU OLSAK BİLE ÖDEMELER YAPILACAK"
Tosuncuk lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi.

Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!

Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete her hangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir.

Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!

Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

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