Haberler
Yaşam
Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
13:09
Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!
Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 5 davada örgüt kurdukları ve birçok kişiyi nitelikli şekilde dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın ve 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonucunda tutuklu sanık Osman Naim Kaya, mahkeme kararıyla delillerin toplanmış ve karartma şüphesi kalmamış olmasından dolayı tahliye edildi. Tosuncuk'un sözleri ise mağdurları şaşkına çevirdi.