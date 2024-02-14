Tosuncuk’un sözleri herkesi şaşırttı: Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 5 ayrı dava açılmıştı.