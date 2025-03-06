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Toz taşınımı nedir, neden olur? Uzmanlar o illeri uyardı: Pencereleri açmayın!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
06:24
Toz taşınımı nedir, neden olur? Uzmanlar o illeri uyardı: Pencereleri açmayın!
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde etkili olacak toz taşınımına karşı uyarıda bulundu. Suriye'den gelen toz bulutu 3 gün etkili olacak. Hava kalitesini düşüren ve sağlık sorunlarına yol açabilen bu doğa olayı, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, toz taşınımı nedir, neden olur ve hangi illerde etkili olacak? İşte detaylar…