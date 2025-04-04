Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:52
Trafik kavgasında 'armut' silah sayıldı
Antalya'ya otomobille ailesinin yanına giden Ferhat Arslantaş, trafikte İsa Ak ile selektör ve korna tacizi nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrasında durup aracından inen İsa Ak, Arslantaş'ın arabasını yanına gelip kapıyı açıp yumruk atmaya çalıştı. Arslantaş'ın geri çekilmesi üzerine İsa Ak, elindeki armudu Arslantaş'a fırlattı. Mahkemelik olan ikili arasındaki davaya son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay, kavgada fırlatılan armudu silah sayıp, İsa Ak'a kasten yaralama teşebbüs suçundan verilen cezayı onadı.