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Haberler Yaşam Trafik kavgasında 'armut' silah sayıldı
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:52

Trafik kavgasında 'armut' silah sayıldı

Antalya'ya otomobille ailesinin yanına giden Ferhat Arslantaş, trafikte İsa Ak ile selektör ve korna tacizi nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrasında durup aracından inen İsa Ak, Arslantaş'ın arabasını yanına gelip kapıyı açıp yumruk atmaya çalıştı. Arslantaş'ın geri çekilmesi üzerine İsa Ak, elindeki armudu Arslantaş'a fırlattı. Mahkemelik olan ikili arasındaki davaya son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay, kavgada fırlatılan armudu silah sayıp, İsa Ak'a kasten yaralama teşebbüs suçundan verilen cezayı onadı.

UMAY SENA SÜMER
Trafik kavgasında ’armut’ silah sayıldı

Ferhat Arslantaş, arkadaşı ile 27 Temmuz 2021'de Antalya'daki ailesinin yanına tatil yapmak üzere yola çıktı. Yol üzerinde arkadaşını bırakmak için duran Arslantaş, dörtlülerini yakarak arkadaşının araçtan inmesini bekledi. Arslantaş, arkadan gelen aracın ısrarla kornaya basması üzerine arkadaşını hızlıca arabadan indirerek aracı ile ilerlemeye devam etti. Arkadan gelen otomobilin kendisini takip edip korna ile taciz etmesi üzerine Arslantaş arabanın ön cam aynasından arkadaki araca korna ve selektör yapmaması için dur işareti yaptı.

Trafik kavgasında ’armut’ silah sayıldı

Arslantaş biraz daha ilerleyerek kırmızı ışık sebebiyle durdu. Eşinin sürdüğü araçtan inen İsa Ak, Arslantaş'ın aracının sağ ön kapısını açarak "Bir kadına parmak işareti yapmaya utanmıyor musun?" diyerek bağırmaya başladı. Arslantaş, aracın içerisinden Ak'ı sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada Ak, Arslantaş'a yumruk atmaya çalıştı. Arslantaş'ın refleks ile kendisini geri çekmesiyle Ak elindeki armutu Arslantaşa doğru fırlattı. Arslantaş olayın üzerine İsa Ak'tan şikayetçi oldu.

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Trafik kavgasında ’armut’ silah sayıldı

YEREL MAHKEME SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI VERDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, İsa Ak'ın 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. İsa Ak savunmasında "Ben eşime neden hareket çektin diye sordum. Söylediği gibi kendisine yumruk atmadım. Elimde armut ya da benzeri bir şey yoktu. Olay büyümesin diye aracıma döndüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İsa Ak hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan beraat kararı verdi.

Trafik kavgasında ’armut’ silah sayıldı

Arslantaş'ın avukatı dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkeme tarafından verilen kararı kaldırdı. Bölge Adliye Mahkemesi sanık İsa Ak hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayın haksız tahrik altında yaşandığı ve takdiri indiriminde uygulanmasını belirten mahkeme verilen cezanın 5 bin 250 lira adli para cezasına dönüştürülmesini istedi.

Trafik kavgasında ’armut’ silah sayıldı

YARGITAY "ARMUT"U SİLAH SAYDI
Dosya bu kez sanık avukatının temyiz talebi üzerine Yargıtay'a taşındı. Sanık avukatı, eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirterek kararın bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosya kapsamında yaptığı incelemeyi tamamladı. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmamış olsa bile fiilen saldırıda kullanılan şeylerin silah sayılacağını belirten 1. Ceza Dairesi olayda armutun silah olarak kullanıldığını vurguladı.