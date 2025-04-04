Trafik kavgasında ’armut’ silah sayıldı

Ferhat Arslantaş, arkadaşı ile 27 Temmuz 2021'de Antalya'daki ailesinin yanına tatil yapmak üzere yola çıktı. Yol üzerinde arkadaşını bırakmak için duran Arslantaş, dörtlülerini yakarak arkadaşının araçtan inmesini bekledi. Arslantaş, arkadan gelen aracın ısrarla kornaya basması üzerine arkadaşını hızlıca arabadan indirerek aracı ile ilerlemeye devam etti. Arkadan gelen otomobilin kendisini takip edip korna ile taciz etmesi üzerine Arslantaş arabanın ön cam aynasından arkadaki araca korna ve selektör yapmaması için dur işareti yaptı.