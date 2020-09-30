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Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

'de geçirdiği trafik kazası sonucu yüzündeki tüm kemikleri kırılan ve suratı ikiye ayrılan 40 yaşındaki kadın, Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla kemikleri plak ve plak vidaları yardımıyla onarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil: - "Tüm kemik parçalarını adeta bir puzzle yapar gibi bir araya getirdik" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 16:41
Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Evli ve 2 çocuk annesi Songül Biçim (40), Sivrihisar ilçesi yakınında geçirdiği kaza sonrası suratı ikiye ayrılmış bir şekilde 112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Hasta, genel durumunun kötü olması ve travmatik etki dolayısıyla yoğun bakımda takip edildi. Geçici olarak cildi kapatılan Biçim, durumunun ve kan değerlerinin yükselmesinin ardından Doç. Dr. Yakup Çil ile operatör doktorlar Mustafa Tanju Akan, Serhat Atalay Eviş ve Kadir Çimen tarafından edildi.

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Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Biçim'in üst ve alt çene, alın, elmacık kemikleri, kısacası tüm yüz kemik kırıkları plak ve plak vidaları yardımıyla onarıldı.

Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Yoğun bakım süreci sonrası servise alınan kadın, günlük işlerini kendisi görmeye başladı.

Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Ameliyatı gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böylesine ciddi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Yüzündeki bütün kemikleri kırık olan kadını, ciddi bir planlamayla ettiklerini anlatan Çil, şöyle konuştu: "Yaklaşık 2 hafta önce 10 saat süren bir ameliyatla tüm kemik parçalarını adeta bir puzzle yapar gibi bir araya getirdik. Operasyon çok başarılı geçti. Ameliyatta 10'dan fazla plak, 40'dan fazla vida kullanıldı. Hastanın dişlerini teller ve özel ekipmanla bir araya getirdik. Böylesine zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Hastamız şu anda gayet sağlıklı durumda."

Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Songül Biçim ise geçirdikleri kazanın ardından gözünü hastanede açtığını dile getirerek, kendisini kötü durumdan kurtaran doktorlarına teşekkür etti.

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