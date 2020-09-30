Trafik kazasında ikiye ayrılan suratı ameliyatla bulmaca çözer gibi düzeltti

Yüzündeki bütün kemikleri kırık olan kadını, ciddi bir planlamayla ameliyat ettiklerini anlatan Çil, şöyle konuştu: "Yaklaşık 2 hafta önce 10 saat süren bir ameliyatla tüm kemik parçalarını adeta bir puzzle yapar gibi bir araya getirdik. Operasyon çok başarılı geçti. Ameliyatta 10'dan fazla plak, 40'dan fazla vida kullanıldı. Hastanın dişlerini teller ve özel ekipmanla bir araya getirdik. Böylesine zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Hastamız şu anda gayet sağlıklı durumda."