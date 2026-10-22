Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 22.10.2026 12:36

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

Yüzyılı aşkın süredir hayatımızda olan kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıklarına yakında dördüncü bir renk önerildi! ABD'li araştırmacıların geliştirdiği yeni trafik konsepti, otonom (sürücüsüz) araçların kendi aralarında haberleşerek kavşaklardaki geçişleri yönetmesini sağlıyor. Bilgisayar simülasyonlarında trafikteki bekleme süresini yüzde 90'a kadar azaltan "beyaz ışık" döneminin arkasındaki bilimsel detaylar belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HİLAL AYTAÇ
  • ABONE OL
Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

ABD'deki Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, geleceğin akıllı ulaşım sistemleri için trafik lambalarına "beyaz" bir sinyal eklenmesini öngören devrim niteliğinde bir konsept önerdi.

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

Bu yeni sistem, sürücüsüz (otonom) araçların kendi aralarında veri alışverişi yaparak kavşaklardaki geçişleri koordine etmesini sağlarken, insan sürücülere de bu akıllı ağa nasıl uyum sağlayacaklarını gösteren kritik bir rehber görevi üstlenecek. Uluslararası basında geniş yankı uyandıran araştırmaya göre, bu küçük dokunuş şehir trafiğinde devasa bir rahatlama sağlayabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

BEYAZ IŞIK TAM OLARAK NE ANLAMA GELECEK?

Beyaz sinyal, kavşaktaki trafik akışının birbirleriyle ve yol altyapısıyla iletişim kurabilen otonom araçlar tarafından yönetildiği "akıllı modu" temsil edecek. Kavşağa yaklaşan akıllı araçlar; konum, hız ve yön verilerini sisteme ileterek geçiş sırasını saniyeler içinde kendi aralarında belirleyecek ve gereksiz duraklamaları ortadan kaldıracak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

Kavşakta etkili bir koordinasyon sağlayacak kadar yeterli sayıda otonom araç biriktiğinde dördüncü renk olan "beyaz ışık" devreye girecek. Eğer otonom araç sayısı yetersizse veya trafiğin çoğunluğunu standart (insan kontrollü) araçlar oluşturuyorsa, sistem otomatik olarak hepimizin bildiği klasik üç renkli (kırmızı-sarı-yeşil) döngüye geri dönecek.

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

SİSTEM GERÇEKTE NASIL İŞLEYECEK?

Araştırmacıların tasarladığı bu dördüncü sinyal, insan sürücüler ile yapay zeka yönetimindeki araçların trafikte kargaşa yaratmadan uyum içinde hareket etmesini sağlayacak. Sistemin çalışma prensibi temel olarak şu 4 adıma dayanıyor:

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

1. Veri Paylaşımı: Otonom araçlar hız, konum ve sonraki manevra niyetlerini birbiriyle ve sistemle paylaşır.

2. Koordinasyon: Sistem, bekleme süresini ve rötarları en aza indirmek için geçiş önceliklerini saniyeler içinde hesaplayarak araçları sıralar.

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

3. Beyaz Sinyal Devrede: Kavşaktaki trafiğin artık akıllı araçların koordinasyonuyla ilerlediğini bildiren beyaz ışık yanar.

4. Sürücüler Öndekini Takip Eder: Beyaz ışık yanarken normal araç kullanan bir insan sürücünün yapması gereken tek şey, önündeki akıllı aracı takip etmektir. Öndeki araç geçiyorsa sürücü de geçer, araç duruyorsa sürücü de durur.

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

TRAFİK ÇİLESİNİ YÜZDE 90 ORANINDA BİTİREBİLİR

Bu yenilikçi konseptin en büyük avantajı, kavşaklardaki can sıkıcı bekleme sürelerini inanılmaz ölçüde kısaltması. Belirli fazlara göre çalışan geleneksel ışıkların aksine, otonom araçlar eylemlerini gerçek zamanlı olarak koordine edebiliyor. Araştırmacıların bilgisayar simülasyonları ile yaptığı testler, sistemin tam kapasite çalıştığı uygun koşullarda trafikteki gecikmeleri yüzde 90'ın üzerinde azaltabildiğini ortaya koydu.

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

YOLLARDA NELERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR?

Elbette bu devrim niteliğindeki konsepti hayata geçirmek için trafik direklerine fazladan bir beyaz ampul takmak yeterli değil. Araçlar ve yol altyapısı arasında kusursuz ve güvenilir bir iletişim ağının kurulması gerekiyor. Şehirlerin yeni nesil iletişim cihazlarıyla, modernize edilmiş sinyalizasyon sistemleriyle ve gelişmiş trafik yönetim ağlarıyla donatılması şart.

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

Ayrıca bağlantı kopukluklarına, sistem arızalarına veya trafiğe katılan yayaların öngörülemeyen hareketlerine karşı acil durum protokollerinin oluşturulması büyük bir önem taşıyor. Sürücülerin bu yeni konsepte eğitilmesi ve devasa yatırım maliyetlerinin karşılanması da projenin hayata geçmeden önce aşması gereken engeller arasında yer alıyor.

Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

Yeni sistemin vadedilen başlıca avantajları şöyle:

  • Kavşaklarda daha az bekleme süresi ve çok daha pürüzsüz bir trafik akışı.
  • Sürekli dur-kalk ve tekrarlayan hızlanmaların ortadan kalkması.
  • Hem akaryakıt hem de elektrik tüketiminde muazzam tasarruf.
  • Mevcut yol kapasitelerinin maksimum verimle kullanılması.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA