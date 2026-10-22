Giriş Tarihi: 22.10.2026 12:36
Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?
Yüzyılı aşkın süredir hayatımızda olan kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıklarına yakında dördüncü bir renk önerildi! ABD'li araştırmacıların geliştirdiği yeni trafik konsepti, otonom (sürücüsüz) araçların kendi aralarında haberleşerek kavşaklardaki geçişleri yönetmesini sağlıyor. Bilgisayar simülasyonlarında trafikteki bekleme süresini yüzde 90'a kadar azaltan "beyaz ışık" döneminin arkasındaki bilimsel detaylar belli oldu.