Trafik lambasına beyaz ışık önerisi! Ne anlama geliyor?

Bu yeni sistem, sürücüsüz (otonom) araçların kendi aralarında veri alışverişi yaparak kavşaklardaki geçişleri koordine etmesini sağlarken, insan sürücülere de bu akıllı ağa nasıl uyum sağlayacaklarını gösteren kritik bir rehber görevi üstlenecek. Uluslararası basında geniş yankı uyandıran araştırmaya göre, bu küçük dokunuş şehir trafiğinde devasa bir rahatlama sağlayabilir.