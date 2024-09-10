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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:02

Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2024-2025 Trendyol Süper Lig transferleri hangi tarihte sona erecek, kaç gün kaldı?

Trendyol Süper Lig maçlarına UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verildi. Şampiyonluk yarışında iddialı olan takımlar bu sene sürpriz isimlerle yaptığı transfer haberleri spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve futbolseverler Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor başta olmak tüm takımların 2024-2025 kadrolarının tamamlanmasını merakla bekliyor. Peki, Trendyol Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek, takımlar belli oldu mu?

Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2024-2025 Trendyol Süper Lig transferleri hangi tarihte sona erecek, kaç gün kaldı?

Trendyol Süper Lig transfer dönemi 2024'ün Ağustos ayında başladı. Transfer sezonuyla birlikte takımlar yıldız isimleri kadrolarına dahil edecek. Beşiktaş Rafa Silva, Galatasaray Osimhen, Fenerbahçe Ambarat transferleriyle büyük ses getirdi. Binlerce futbolsever ise transfer sezonunun ne zaman sonlanacağını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte, 2024-2025 Trendyol Süper Lig transfer dönemi takvimi haberin devamında…

Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2024-2025 Trendyol Süper Lig transferleri hangi tarihte sona erecek, kaç gün kaldı?

2024-2025 SÜPER LİG TRASNFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran'da başladı.

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Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2024-2025 Trendyol Süper Lig transferleri hangi tarihte sona erecek, kaç gün kaldı?

2024-2025 SÜPER LİG TRASNFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 2024-2025 Trendyol Süper Lig'in transfer döneminin 13 Eylül 2024 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2024-2025 Trendyol Süper Lig transferleri hangi tarihte sona erecek, kaç gün kaldı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2024-2025 Trendyol Süper Lig transferleri hangi tarihte sona erecek, kaç gün kaldı?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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