Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:02
Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2024-2025 Trendyol Süper Lig transferleri hangi tarihte sona erecek, kaç gün kaldı?
Trendyol Süper Lig maçlarına UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verildi. Şampiyonluk yarışında iddialı olan takımlar bu sene sürpriz isimlerle yaptığı transfer haberleri spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve futbolseverler Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor başta olmak tüm takımların 2024-2025 kadrolarının tamamlanmasını merakla bekliyor. Peki, Trendyol Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek, takımlar belli oldu mu?