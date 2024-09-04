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Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:56

TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başladı. Binlerce futbolsever ve taraftar büyük bir merakla transfer sezonu bitiş tarihini araştırıyor. Son günlerde takımlardan gelene bomba gibi transfer haberleriyle futbol camiası oldukça hareketli. Peki, son transferler ne zamana kadar yapılacak, 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer sezonu tarihlerini açıklandı. Transfer sezonunun bitmesine sayılı gün kala Türk takımları yıldız futbolcularla sürpriz transfer haberlerini kamuoyuna duyuruldu. Şampiyonluk yarışına iddialı ve güçlü kadrolarla katılmak isteyen kulüpler transfer antlaşmalarını sürdürüyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? İşte, 2024-2025 transfer sezonu takvimi...

TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2024-2025 transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

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TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

SÜPER LİG'DE GERÇEKLEŞEN 4 BÜYÜKLERİN TRANSFERLERİ

Fenerbahçe: Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Melih Bostan, Cenk Tosun, Yiğit Fidan, Marius Tresor Doh, Sofyan Amrabat.

Beşiktaş: Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Felix Uduokhai, Cher Ndour, Joao Mario.

TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Galatasaray: Gabriel Sara, Elias Jelert, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, İsmail Jakobs.

Trabzonspor: Pedro Malheiro, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Arseniy Batagov, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham.

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