Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:56
TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başladı. Binlerce futbolsever ve taraftar büyük bir merakla transfer sezonu bitiş tarihini araştırıyor. Son günlerde takımlardan gelene bomba gibi transfer haberleriyle futbol camiası oldukça hareketli. Peki, son transferler ne zamana kadar yapılacak, 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor?