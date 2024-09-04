TRANSFER SEZONU TAKVİMİ | 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer sezonu tarihlerini açıklandı. Transfer sezonunun bitmesine sayılı gün kala Türk takımları yıldız futbolcularla sürpriz transfer haberlerini kamuoyuna duyuruldu. Şampiyonluk yarışına iddialı ve güçlü kadrolarla katılmak isteyen kulüpler transfer antlaşmalarını sürdürüyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? İşte, 2024-2025 transfer sezonu takvimi...