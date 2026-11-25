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Tren raylarının altına neden sivri taşlar yerleştiriliyor? Asıl görevleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:25
Tren raylarının altına neden sivri taşlar yerleştiriliyor? Asıl görevleri şaşırttı
Tren yollarında rayların altında uzanan kırma taşlar, ilk bakışta sıradan bir dolgu malzemesi gibi görünebilir. Oysa keskin köşeli bu taşlar, demir yolu sisteminin güvenli ve sorunsuz çalışmasında hayati bir rol oynuyor. Peki, rayların altına neden özellikle sivri taşlar döşeniyor ve bu taşların asıl görevi ne?