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TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
11:43
TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere İsviçre maçı son dakika takip ediliyor. Türkiye Hollanda maçı öncesinde futbolseverlerle buluşacak olan mücadele için heyecan dorukta. Bu eşleşmenin galibi Türkiye - Hollanda maçının kazananıyla yarı finalde oynayacak. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından birisi olan İsviçre, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle turu tamamlamıştı. İngiltere ise grupta oynana son maçta uzatmalarda son 16'ya kalmayı başardı. Peki, İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İngiltere İsviçre maçı canlı izle!