TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ı da ilgilendiren İngiltere İsviçre maçı canlı izle araştırmaları başladı. Mücadeleyi anlık olarak takip etmek isteyen EURO 2024 izleyicileri, A Milli Takımın yenmesi durumunda rakibi kim olacak sorusuna bu maçla yanıt bulacak. Düsseldorf Stadı'nda gerçekleşecek olan İngiltere İsviçre karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Peki, İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EURO 2024 çeyrek final İngiltere İsviçre maçı canlı izle!