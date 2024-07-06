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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:43

TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere İsviçre maçı son dakika takip ediliyor. Türkiye Hollanda maçı öncesinde futbolseverlerle buluşacak olan mücadele için heyecan dorukta. Bu eşleşmenin galibi Türkiye - Hollanda maçının kazananıyla yarı finalde oynayacak. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından birisi olan İsviçre, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle turu tamamlamıştı. İngiltere ise grupta oynana son maçta uzatmalarda son 16'ya kalmayı başardı. Peki, İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İngiltere İsviçre maçı canlı izle!

TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ı da ilgilendiren İngiltere İsviçre maçı canlı izle araştırmaları başladı. Mücadeleyi anlık olarak takip etmek isteyen EURO 2024 izleyicileri, A Milli Takımın yenmesi durumunda rakibi kim olacak sorusuna bu maçla yanıt bulacak. Düsseldorf Stadı'nda gerçekleşecek olan İngiltere İsviçre karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Peki, İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EURO 2024 çeyrek final İngiltere İsviçre maçı canlı izle!

TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı İngiltere - İsviçre açıyla devam ediyor.

6 Temmuz'da Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 CANLI: İNGİLTERE İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) İngiltere İsviçre maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE - İSVİÇRE MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Shaw, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

TRT 1 CANLI: İngiltere İsviçre maçı canlı izle! EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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