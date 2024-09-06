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Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:29

TRT 1 CANLI İZLE || 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile canlı izle ekranı ve frekans bilgileri

Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı TRT 1 ilk resmi televizyon kanalı olarak yayın hayatına başladı. Geniş yayın akışıyla günü maçlarına, dizilerine, haber bültenine, yarışmalara ve daha birçok programa ev sahipliği yapan kanalda maçları şifresiz olarak yayınlanıyor. İşte, 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile canlı izle.

TRT 1 CANLI İZLE || 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile canlı izle ekranı ve frekans bilgileri

TRT 1 6 Eylül yayın akışı ile günün programı belli oldu. TRT 1 ekranlarını yakından takip eden kullanıcılar TRT 1 canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE || 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile canlı izle ekranı ve frekans bilgileri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06.20 Şehirden Uzakta
  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Lingo Türkiye
  • 14.30 Seksenler
  • 15.45 Gönül Dağı
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Kara Ağaç Destanı
  • 23.30 Yabancı Sinema "Büyük Gözler"
  • 01.35 Seksenler
  • 02.55 Gönül Dağı
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TRT 1 CANLI İZLE || 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile canlı izle ekranı ve frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE || 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile canlı izle ekranı ve frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: ¾

TRT 1 CANLI İZLE || 6 Eylül TRT 1 yayın akışı ile canlı izle ekranı ve frekans bilgileri
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