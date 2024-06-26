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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:51

TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada

TRT 1 - TRT Spor yayın akışı 26 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başladı. Çekya Türkiye milli maç kanalı bu noktada araştırılırken EURO 2024 maçlarını canlı yayın ile takip etmek isteyenler TRT frekans bilgilerini de araştırıyor. Maçların yanı sıra kanaldaki programlar da gündemde. İşte, 26 Haziran 2024 TRT Spor - TRT 1 yayın akışı programı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada

TRT 1 yayın akışı ile seyredilen maçlar gündemdeki yerini aldı. Ekran başında olacak taraftarlar milli maçı takip edecek. Karşılaşmaları HD ve kesintisiz izlenecek Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları TV yayın akışında yerini alıyor. Öte yandan frekans tablosu da kontrol ediliyor. İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı listesi...

TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 26 HAZİRAN 2024

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Uğurlugiller
06:50 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye

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TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 26 HAZİRAN ÇARŞAMBA

12:30 GÜN ORTASI

13:30 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:30 Kupa Günlüğü

19:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI SLOVAKYA - ROMANYA

21:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

22:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI GÜRCİSTAN - PORTEKİZ

22:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

23:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI GÜRCİSTAN - PORTEKİZ

00:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

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