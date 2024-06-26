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TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:51
TRT 1 YAYIN AKIŞI - TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 Haziran 2024: TRT Spor ve TRT 1 frekans bilgileri ve tv yayın programı akışı burada
TRT 1 - TRT Spor yayın akışı 26 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başladı. Çekya Türkiye milli maç kanalı bu noktada araştırılırken EURO 2024 maçlarını canlı yayın ile takip etmek isteyenler TRT frekans bilgilerini de araştırıyor. Maçların yanı sıra kanaldaki programlar da gündemde. İşte, 26 Haziran 2024 TRT Spor - TRT 1 yayın akışı programı...