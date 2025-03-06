TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 MART 2025 PERŞEMBE

06.00 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06.55 - Benim Güzel Ailem

10.10 - Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.05 - Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.30 - Vefa Sultan

16.15 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 - Ramazan Sevinci

19.20 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Maç Önü

20.45 - UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması:Fenerbahçe-Rangers

22.45 - Maç Sonu

23.30 - Vefa Sultan

00.40 - Bir Zamanlar İstanbul