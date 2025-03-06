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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:17

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

6 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı yakından takip ediliyor. Önemli müsabakalara ev sahipliği yapan kanalda bugün UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması gerçekleşecek. Mücadelede Fenerbahçe, Rangers'ı konuk edecek. Peki, 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışında hangi programlar var? İşte, TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT 1 yayın akışı günün programlarını yakından takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Birçok dizi ve programa ev sahipliği yapan kanalda aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi maçları da şifresiz olarak ekranlara geliyor. İşte, 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇI TRT 1'DE!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak.

Karşılaşmada 6 Mart Perşembe günü oynanacak.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 MART 2025 PERŞEMBE

06.00 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06.55 - Benim Güzel Ailem
10.10 - Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.05 - Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.30 - Vefa Sultan
16.15 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 - Ramazan Sevinci
19.20 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Maç Önü
20.45 - UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması:Fenerbahçe-Rangers
22.45 - Maç Sonu
23.30 - Vefa Sultan
00.40 - Bir Zamanlar İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri: Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 6 Mart 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!