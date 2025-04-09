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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:52

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

Bugün, futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden güçlü takımların mücadelesi TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'nin kulübü Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. İşte 9 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

Bugün, futbolseverler PSG ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını merakla bekliyor. Bu heyecan dolu mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İşte 9 Nisan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

PSG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı, 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak. Devler Ligi'nde oynanacak bu müsabaka, TRT Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

9 NİSAN 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 - Hayallerinin Peşinde

06:45 - Vuslat

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:35 - Teşkilat

17:40 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:50 - İddiaların Aksine

19:55 - Yabancı Sinema "Gol"

22:00 - PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması

00:15 - Bir Zamanlar İstanbul

02:50 - Seksenler

03:35 - Teşkilat

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4