Haberler
Yaşam
TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:52
Bugün, futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden güçlü takımların mücadelesi TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'nin kulübü Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. İşte 9 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...