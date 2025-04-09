TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

PSG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Aston Villa maçı, 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak. Devler Ligi'nde oynanacak bu müsabaka, TRT Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.