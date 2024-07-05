TRT SİNYAL YOK HATASI SORUN ÇÖZÜMÜ 2024 | TRT 1 neden açılmıyor, şifresiz Frekans ile sinyal yok hatası nasıl çözülür?

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NEDEN AÇILMIYOT, EURO 2024 YAYINLARI ŞİFRELİ Mİ?

Normal TRT1 yayını Dünya Kupası'nda olduğu gibi EURO 2024'te de şifreli yayına geçiyor. Avrupa Şampiyonası'nı şifresiz olarak takip etmek için TRT geçtiğimiz günlerde frekans bilgilerini paylaşmıştı.

TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama ve frekans bilgileri şöyle: UEFA'nın uyguladığı "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" gereği dünyadaki tüm resmî yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor.

Euro 2024 maçlarını izlemek için TRT 1 şifresini en basit şekliyle şöyle kaldırabilirsiniz;