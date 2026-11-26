Giriş Tarihi: 26.11.2026 21:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 21:50
TRT Spor canlı izle! İtalya - Türkiye basketbol maçı canlı izle!
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. İkinci tur J Grubu'nun üçüncü maçında İtalya'ya konuk olacak 12 Dev Adam, deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Basketbolseverler ise karşılaşmayı kaçırmamak için TRT Spor canlı izle ve İtalya - Türkiye basketbol maçı canlı izle aramalarına yöneldi.