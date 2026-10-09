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TSK'nın ateş gücü sergilendi! Yeni nesil silahlarla vuruldu: Dikkat çeken görüntüler
Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 16:44
TSK'nın ateş gücü sergilendi! Yeni nesil silahlarla vuruldu: Dikkat çeken görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil silah sistemlerinin de bulunduğu unsurlar vasıtasıyla tam isabetle vurularak imha edildi. "Ateş Serbest-2026"nın Seçkin Gözlemci Günü 15 Ekim'de gerçekleştirilecek ve faaliyet 22 Ekim'de tamamlanacak.