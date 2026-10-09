TSK’nın ateş gücü sergilendi! Yeni nesil silahlarla vuruldu: Dikkat çeken görüntüler

Modern topçu sistemleri ile donatılan Boran, kendi konumunu ve yönünü bulabilen, 360 derece atış yapabilen, 1 dakika gibi kısa sürede mevzilenebilen ve dakikada 6-8 atım icra edebilen "Görerek Atış Sistemi" ile gece şartlarında da görerek atış ve yakın emniyet görevleri icra edebilen modern çekili obüs olarak ön plana çıkıyor.