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TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
14:18
TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2023 yılında pano ayak üretim işçisi alımı için ilan yayımlamıştı. Bu alımlar kapsamında, belirlenen asil ve yedek adayların tamamı çağrılmış olsa da süreç henüz tamamlanmadı. Bu nedenle TTK, yeni bir alım süreci başlattı ve Bartın, Zonguldak ve Karabük illerini kapsayan işe alım süreci için başvuru yapan adaylar, 10 Nisan Perşembe günü yapılan kura çekimine odaklandı. Peki, TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı?