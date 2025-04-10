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Haberler Yaşam TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:18

TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2023 yılında pano ayak üretim işçisi alımı için ilan yayımlamıştı. Bu alımlar kapsamında, belirlenen asil ve yedek adayların tamamı çağrılmış olsa da süreç henüz tamamlanmadı. Bu nedenle TTK, yeni bir alım süreci başlattı ve Bartın, Zonguldak ve Karabük illerini kapsayan işe alım süreci için başvuru yapan adaylar, 10 Nisan Perşembe günü yapılan kura çekimine odaklandı. Peki, TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından gerçekleştirilen 2.000 pano ayak üretim işçisi alımına yönelik kura çekimi, bugün sabah saat 10.00 itibarıyla başladı. Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde noter gözetiminde yapılan kura çekiminde, 44 asıl ve 440 yedek aday belirlendi. Peki, TTK 2025 kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

TTK KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK), Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapacağı işçi alımına yönelik kura çekimi tamamlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından TTK'nın resmi web sitesi üzerinden kura sonuçlarını duyurdu.

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TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA

23804 KİŞİDEN OLUŞAN ZONGULDAK NİHAİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

6774 KİŞİDEN OLUŞAN BARTIN NİHAİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

763 KİŞİDEN OLUŞAN KARABÜK NİHAİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

HANGİ İLE KAÇ ALIM YAPILACAK?
Zonguldak için 27 Asıl 270 Yedek, Bartın için 10 Asıl 100 Yedek, Karabük için 7 Asıl 70 Yedek olmak üzere toplam 44 Asıl ve 440 yedek aday bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli oldu.

TTK KURA SONUÇLARI 2025: TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

TTK KURA ÇEKİMİ ELEKTRONİK SİSTEMLE YAPILDI

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için düzenlenen işe alım kura çekimi, elektronik ortamda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sistemine ilişkin salondaki katılımcıların sorularını yanıtlayan Zonguldak 1. Noteri Meliha Acar, işlemlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.