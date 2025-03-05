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Haberler Yaşam TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:48

TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 'gelecek seninle şekillensin' sloganıyla yeni çalışma arkadaşları aradıklarını duyurmuş ve başvuruları başlatmıştı. TÜBİTAK 737 personel alımı branş ve kadroları içerisinde araştırmacı, uzman ve uzman yardımcısı, teknik personel gibi alanlar yer alıyor. Peki; 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman bitiyor, nasıl başvurulur?

TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?

17 Şubat itibarıyla başlayan 737 personel alımı başvuruları son tarihe doğru yaklaştı. Süreç bitmeden işlemlerini tamamlamak isteyenler için kariyer.tubitak.gov.tr adresi açık bulunuyor. İş başvurusu yapacak adaylar detayları takip ediyor. İşte, 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde istihdam edilecek yeni kadrolar, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak amacıyla oluşturulacak.

17 Şubat tarihinde başlayan başvurular 10 Mart itibarıyla son buluyor. İş başvurusu onaylananların çalışabileceği merkezler ise şöyle:

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TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?
  • Başkanlık
  • Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı
  • Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
  • Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
  • Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)
  • Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
  • Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
  • Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)
  • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)
  • Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)
TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADROLAR

İlgili enstitü ve merkezlerde Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden yapılacak. Kariyer portalına giriş yapan adaylar varsa üyelikleri ile yoksa yeni üyelik açarak işlemlerini tamamlayabilecek.