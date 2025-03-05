TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde istihdam edilecek yeni kadrolar, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak amacıyla oluşturulacak.

17 Şubat tarihinde başlayan başvurular 10 Mart itibarıyla son buluyor. İş başvurusu onaylananların çalışabileceği merkezler ise şöyle: