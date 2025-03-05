Haberler
Yaşam
TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
09:48
TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları devam ediyor! 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlar var?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 'gelecek seninle şekillensin' sloganıyla yeni çalışma arkadaşları aradıklarını duyurmuş ve başvuruları başlatmıştı. TÜBİTAK 737 personel alımı branş ve kadroları içerisinde araştırmacı, uzman ve uzman yardımcısı, teknik personel gibi alanlar yer alıyor. Peki; 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman bitiyor, nasıl başvurulur?