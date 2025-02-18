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Haberler Yaşam TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:38

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı ne zaman?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bünyesindeki çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 737 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda istihdam edilmesi planlanan adaylar için başvuru süreci, şartlar ve tarih detayları merak ediliyor. Araştırma ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyenler, TÜBİTAK'ın belirlediği kriterlere göre başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

TÜBİTAK, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 737 kişinin istihdam edileceği alımlarla ilgili başvuru şartları, kadro dağılımı ve süreç hakkında detaylar belli oldu. Adaylar, belirlenen kriterlere göre başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek. Özellikle bilimsel araştırma, mühendislik ve teknoloji alanlarında kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan TÜBİTAK personel alımında, başvuru tarihi ve şartları merak ediliyor. İşte başvuru sürecine dair tüm bilgiler...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALACAK!

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek.

TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek.

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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 10 Mart'a kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi "https://kariyer.tubitak.gov.tr/" üzerinden yapılacak.

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

İlgili enstitü ve merkezlerde araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.

Açıklamaya göre TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma yolunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi hedefliyor.

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