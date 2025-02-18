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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2025 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
07:38
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bünyesindeki çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 737 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda istihdam edilmesi planlanan adaylar için başvuru süreci, şartlar ve tarih detayları merak ediliyor. Araştırma ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyenler, TÜBİTAK'ın belirlediği kriterlere göre başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte merak edilen tüm detaylar...