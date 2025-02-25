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Haberler Yaşam Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 18:44

Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs eline aldığı tüfekle restorana girerek iş yeri sahibi Mehmet Günaydın'a ateş etti ardından rehin aldı. Göğsünden yaralanan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 1 yıldır Günaydın'dan alacağı olduğunu iddia eden cani kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

İHA
Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!

R.T., elindeki pompalı tüfekle restorana girerek, içeride bulunan iş yeri sahibi Mehmet Günaydın'a ateş etti.

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Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!

Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken, R.T. ise onu rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı.

Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!

Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen R.T., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!

R.T'nin, yaklaşık 1 yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.T. tutuklandı.

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