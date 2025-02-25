Haberler
Yaşam
Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
18:44
Tüfekle girdiği restoranda dehşet saçmıştı: Rehine krizine tutuklama!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs eline aldığı tüfekle restorana girerek iş yeri sahibi Mehmet Günaydın'a ateş etti ardından rehin aldı. Göğsünden yaralanan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 1 yıldır Günaydın'dan alacağı olduğunu iddia eden cani kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.