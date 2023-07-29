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TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri
Giriş Tarihi: 29.07.2023 22:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
22:51
TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinin listesini paylaştı! Listeye göre; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki TÜİK verilerine göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte detaylar…