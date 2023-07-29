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Haberler Yaşam TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri
Giriş Tarihi: 29.07.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 22:51

TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinin listesini paylaştı! Listeye göre; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki TÜİK verilerine göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte detaylar…

TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçelerini açıkladı. Nüfus verilerinde diğer illere göre dikkat çeken verilere sahip olan İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte detaylar...

TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

İstanbul Pendik

741.895

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TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

İstanbul Bağcılar

744.351

TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Adana Seyhan

792.536

TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

İstanbul Küçükçekmece

805.930

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