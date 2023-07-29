TÜİK açıkladı! İstanbul’daki o ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçelerini açıkladı. Nüfus verilerinde diğer illere göre dikkat çeken verilere sahip olan İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte detaylar...