Haberler Yaşam TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı şehirleri

Giriş Tarihi: 09.04.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 07:32

TÜİK duyurdu: İl il 2022 nüfusu belli oldu! İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı şehirleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin il il 2022 yılı itibarıyla nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2021 nüfusu 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. 2021 yılında nüfus 84 milyon 680 bin 273 olarak belirlendi. Türkiye'de vatandaşların ikamet ettikleri adresin kayıtlı olduğu ilçe ve illere göre önemli değişiklikler yaşandı. Birçok vatandaş bulunduğu ilin nüfusunu merak ediyor. Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? sorusuyla birlikte il il Türkiye nüfusu da sıkça soruluyor. Öte yandan Türkiye'nin nüfusu en genç illeri ve en yaşlı kentleri de ortaya çıktı. Peki bu iller hangileri? İşte TÜİK verilerine göre bu haberin detayları...