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Haberler Yaşam TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri: İlk sırada 'Karadeniz'in incisi' var
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:19

TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri: İlk sırada 'Karadeniz'in incisi' var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları doğrultusunda 'Türkiye'nin en mutlu illeri' listesini oluşturdu. Listenin ilk sırasında, üç tarafı denizle çevrili olan ve doğasıyla dikkat çeken, 'Karadeniz'in incisi' olarak adlandırılan o ilimiz var. İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...

TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri: İlk sırada ’Karadeniz’in incisi’ var

TÜİK, Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesini paylaştı. Liste, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda oluşturulan listenin ilk sırasında o ilimiz yer alıyor. İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ

10- Şırnak

TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri: İlk sırada ’Karadeniz’in incisi’ var

9 - Siirt

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TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri: İlk sırada ’Karadeniz’in incisi’ var

8 - Uşak

TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri: İlk sırada ’Karadeniz’in incisi’ var

7 - Düzce

TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri: İlk sırada ’Karadeniz’in incisi’ var

6 - Çankırı

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