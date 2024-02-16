TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri: İlk sırada ’Karadeniz’in incisi’ var

TÜİK, Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesini paylaştı. Liste, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda oluşturulan listenin ilk sırasında o ilimiz yer alıyor. İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHİRLERİ

10- Şırnak