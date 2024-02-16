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TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri: İlk sırada 'Karadeniz'in incisi' var
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:19
TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri: İlk sırada 'Karadeniz'in incisi' var
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları doğrultusunda 'Türkiye'nin en mutlu illeri' listesini oluşturdu. Listenin ilk sırasında, üç tarafı denizle çevrili olan ve doğasıyla dikkat çeken, 'Karadeniz'in incisi' olarak adlandırılan o ilimiz var. İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...