Haberler

Galeri

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

TÜİK tarafından açıklanan verilerle birlikte Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu! İl il Türkiye'nin yeni nüfusu burada. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm ayrıntıları bulabileceksiniz. TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Bazı illerde ciddi artış olması dikkat çekti. Hangi ilin nüfusu ne kadar oldu? İl il nüfusumuz ne kadar? işte bu soruların cevabı!