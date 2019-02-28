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  • Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

TÜİK tarafından açıklanan verilerle birlikte Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu! İl il Türkiye'nin yeni nüfusu burada. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm ayrıntıları bulabileceksiniz. TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Bazı illerde ciddi artış olması dikkat çekti. Hangi ilin nüfusu ne kadar oldu? İl il nüfusumuz ne kadar? işte bu soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 28.02.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 13:01
Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

İşte il il Türkiye'nin 2019 itibarıyla nüfusu...

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

ADANA

2 220 125

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Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

ADIYAMAN

624 513

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

AFYONKARAHİSAR
725 568

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

AĞRI
539 657

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

AMASYA

337 508

Türkiye'nin il il 2019'daki nüfusu ne kadar? Şehirlerin nüfus sayıları!

ANKARA
5 503 985

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