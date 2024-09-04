Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:53
TÜM DELİLLER AMCAYI İŞARET EDİYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız aile kurbanı mı?
21 Ağustos 2024 tarihinden beri arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin sanki yer yarıldı içine girdi! Türkiye günlerdir gündemdeki yerini koruyan konunun gelişmelerini anbean yakından takip edip küçük kızın bulunmasını umut ediyor. Arama bulma çalışmalarının 14. gününde hala küçük kıza dair somut bir delil bulunamadı. Narin'in öz abisinden sonra şimdi de öz amcası tutuklandı. Vatandaşlar küçük kızın hayatta mı olduğunu yoksa bir aile cinayetine mi kurban gittiğini araştırıyor. Peki 8 yaşındaki Narin bulundu mu, küçük kız hayatta mı, nerede kayboldu?