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Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:53

TÜM DELİLLER AMCAYI İŞARET EDİYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız aile kurbanı mı?

21 Ağustos 2024 tarihinden beri arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin sanki yer yarıldı içine girdi! Türkiye günlerdir gündemdeki yerini koruyan konunun gelişmelerini anbean yakından takip edip küçük kızın bulunmasını umut ediyor. Arama bulma çalışmalarının 14. gününde hala küçük kıza dair somut bir delil bulunamadı. Narin'in öz abisinden sonra şimdi de öz amcası tutuklandı. Vatandaşlar küçük kızın hayatta mı olduğunu yoksa bir aile cinayetine mi kurban gittiğini araştırıyor. Peki 8 yaşındaki Narin bulundu mu, küçük kız hayatta mı, nerede kayboldu?

TÜM DELİLLER AMCAYI İŞARET EDİYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız aile kurbanı mı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin'e tam 15 gündür ulaşılamıyor. Tüm ülke tek yürek olmuş küçük kızın sağ bir şekilde bulunmasını umut ederken, arama bulma çalışmaları son sürat devam ediyor. Narin Güran'ı arama çalışmalarının on ikinci gününde komandolar arazi ve mısır tarlalarında elbise ve bez parçaları buldu. Küçük kıza dair henüz somut bir delile ulaşılamamışken tüm oklar ailenin üzerinde. Narin'in öz amcasının arabasından alınan DNA örnekleri ve sergilediği şüpheli davranışlar ekiplerin dikkatinden kaçmadı. İşte, Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran olayının detayları haberin devamında....

TÜM DELİLLER AMCAYI İŞARET EDİYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız aile kurbanı mı?

NARİN GÜRAN KİMDİR, NEREDE KAYBOLDU?
Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili olaylar 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurstan çıkıp evine geri dönmeyince ailesi ilk başta kendi imkanlarıyla küçük kızı arama çalışmaları yaptı. Köylülerin de seferber olduğu aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen bütün araçlar sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş çıkıış yapan araçlar arandı.

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TÜM DELİLLER AMCAYI İŞARET EDİYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız aile kurbanı mı?

YER YARILDI İÇİNE GİRDİ!
Narin Güran'ın kayıp ihbarının üzerinden tam 5 gün geçti. Küçük kızı arama çalışmaları ise 15 gündür hız kesmeden devam ediyor. esrarengiz olayla ilgili her gün şok gelişmeler yaşanırken 8 yaşındaki Narin Güran'ın nerede olduğu ise hala bilinmiyor. Aile kızlarının hayatta olduğuna dair inancını yitirmeye başlarken binlerce insan tek yürek olup küçük kızı bulma çalışmalarını sürdürüyor.

TÜM DELİLLER AMCAYI İŞARET EDİYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız aile kurbanı mı?

NARİN GÜRAN'IN AMCASI SAMİ GÜRAN TUTUKLANDI!
Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yanan kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 15'inci gününde de hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası ve yaşadığı köyün muhtarı Salim Güran, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Narin'i arama çalışmalarına ilişkin son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, amca Güran'ın şüphe üzerine tedbiren tutuklandığını söyledi.

TÜM DELİLLER AMCAYI İŞARET EDİYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız aile kurbanı mı?

MESAJLARI VE ARAMALARI YOK ETMESİ ŞÜPHE ÇEKTİ!

Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği ise aynı çıktı. Ayrıca amca Sami Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

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