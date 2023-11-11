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Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…
Giriş Tarihi: 11.11.2023 13:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
13:43
Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…
İngiliz vatandaşı Emma Louise Rhodes, zayıflamaya karar verdi. Tüp mide ameliyatı olmak için Antalya'ya geldi. Ancak operasyon sırasında fenalaştı, iki gün sonra da hayatını kaybetti. Ailesinin İngiltere'de yaptığı otopsi, kan donduran ihmali gözler önüne serdi.