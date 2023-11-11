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Haberler Yaşam Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…
Giriş Tarihi: 11.11.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 13:43

Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…

İngiliz vatandaşı Emma Louise Rhodes, zayıflamaya karar verdi. Tüp mide ameliyatı olmak için Antalya'ya geldi. Ancak operasyon sırasında fenalaştı, iki gün sonra da hayatını kaybetti. Ailesinin İngiltere'de yaptığı otopsi, kan donduran ihmali gözler önüne serdi.

İHA
Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…

Kan donduran skandal, geçtiğimiz yıl Antalya'da yaşandı. 45 yaşındaki İngiliz vatandaşı Emma Louise Rhodes, fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olma kararı aldı.

Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…

OPERASYON SIRASINDA FENALAŞTI

Sosyal medya sayfalarından yaptığı araştırmada Rhodes, Antalya'daki özel bir hastane ile anlaştı. Bunun üzerine Antalya'ya gelen Rhodes, 6 Temmuz 2022'de ameliyat masasına yattı. Ancak iddiaya göre operasyon sırasında rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı.

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Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…

İki gün boyunca yaşam savaşı veren Rhodes, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastane ise ölüm nedenine 'doğal ölüm' yazdı.

Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…

OTOPSİYİ İNGİLTERE'DE YAPTIRDILAR
Cenazeyi teslim alan aile, ölümü şüpheli bulup İngiltere'de bağımsız bir sağlık kuruluşunda otopsi yaptırdı. Ardından çıkan sonucuna göre, hastanenin kusurlu olduğunu iddiası ortaya atıldı.

Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAKLAR
Suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan ailenin avukatı Ömer Avcı, "Müvekkilim geçen yıl mide ameliyatı olmak için Antalya'ya geliyor. Ameliyat olduktan 2 gün sonrası ise hayatını kaybediyor. Hasta yakınları ölüm sebebini öğrenmek için hastane yetkilileri görüşüyor. Hastaneden verilen raporda çoklu organ yetmezliği altında bir ölümün gerçekleştiği bilgisi veriliyor. Burada herhangi bir otopsi yapılmıyor.

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