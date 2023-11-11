Tüp mide ameliyatı sonu oldu! İngiliz kadının ölümünde kan donduran ihmal: Başka biri girmiş…

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAKLAR

Suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan ailenin avukatı Ömer Avcı, "Müvekkilim geçen yıl mide ameliyatı olmak için Antalya'ya geliyor. Ameliyat olduktan 2 gün sonrası ise hayatını kaybediyor. Hasta yakınları ölüm sebebini öğrenmek için hastane yetkilileri görüşüyor. Hastaneden verilen raporda çoklu organ yetmezliği altında bir ölümün gerçekleştiği bilgisi veriliyor. Burada herhangi bir otopsi yapılmıyor.