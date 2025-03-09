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Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
11:45
Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?
Tüpraş (TUPRS), 2024 yılı karından yatırımcılarına 12,92 TL temettü ödeyecek. Ödeme, 2025 yılında iki taksitte yapılacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettü ödemeleri ne zaman ve ne kadar yapılacağı netleşti. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hisse başına ne kadar ödeme yapılacak? İşte TUPRS ödeme takvimi