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Haberler Yaşam Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 11:45

Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?

Tüpraş (TUPRS), 2024 yılı karından yatırımcılarına 12,92 TL temettü ödeyecek. Ödeme, 2025 yılında iki taksitte yapılacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettü ödemeleri ne zaman ve ne kadar yapılacağı netleşti. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hisse başına ne kadar ödeme yapılacak? İşte TUPRS ödeme takvimi

Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş., yatırımcılara temettü ödemesi yapacağını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamayla birlikte 2025 yıl için yatırımcılara hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına yapılacak ödeme tutarı araştırılıyor. Tarihler belli oldu. Peki, TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak, ne kadar?

Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?

TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ DAĞITIMI YAPACAĞINI DUYURDU!

Tüpraş, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre 18,31 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, önceki yıla kıyasla %76 oranında bir düşüş gösterdi. Şirketin net gelirleri ise 2024 yılında 810,38 milyar TL olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %18 azalma kaydedildi.

Geçtiğimiz gün finansal raporlarını paylaşan Tüpraş, 2025 yılı için hissedarlarına dağıtacağı temettü tutarını da kamuoyuyla paylaştı.

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Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?

2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?

Tüpraş, hisse başına toplam net 12,92 TL temettü ödeyeceğini duyurdu. Temettü, iki taksitte ödenecek.

İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde hisse başına 6,61 TL, ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde hisse başına net 6,30 TL olarak ödenecek.

Tüpraş'ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.

Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?

TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin net karından ödenen bir kâr payıdır. Şirketler genellikle yılda bir veya iki kez temettü öderler. Bu kâr payları, hissedarların yatırımlarından getiri elde etmelerine yardımcı olur

Tüpraş 2025 temettü ödeme tarihi: TUPRS hissesi temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve tutarı ne kadar?

ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.