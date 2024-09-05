Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:12

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Tüpraş KAP'a yaptığı açıklamayla temettü dağıtımı yapacağını duyurdu. Elde ettiği net kardan temettü dağıtımı yapacak olan şirketin ödeme tarihleri araştırılmaya başladı. Eylül ayında yapılması beklenen ödemelerin detayları gündeme geldi. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

Yatırımcıların yakından takip ettiği temattü dağıtımı yapacak şirketlere bir yenisi daha eklendi. TÜPRAŞ temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamu Aydınlatma Platform'undan yapılan açıklamadan sonra hisse başına ödenecek miktar ve takvim sorgulanıyor. Peki, Tüpraş ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak?

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Tüpraş 27 Eylül'de ödeme yapacak. Kar payları ise 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre ortaklara 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ VERECEK?
Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada:

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

"Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı belirtildi.

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

SON DAKİKA