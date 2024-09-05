Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:12
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?
Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Tüpraş KAP'a yaptığı açıklamayla temettü dağıtımı yapacağını duyurdu. Elde ettiği net kardan temettü dağıtımı yapacak olan şirketin ödeme tarihleri araştırılmaya başladı. Eylül ayında yapılması beklenen ödemelerin detayları gündeme geldi. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?