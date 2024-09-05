TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNLERİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

Yatırımcıların yakından takip ettiği temattü dağıtımı yapacak şirketlere bir yenisi daha eklendi. TÜPRAŞ temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamu Aydınlatma Platform'undan yapılan açıklamadan sonra hisse başına ödenecek miktar ve takvim sorgulanıyor. Peki, Tüpraş ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak?