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Giriş Tarihi: 09.09.2024 00:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 00:57

Tüpraş temettü ödeme günleri 2024: TUPRS TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeme yapacak, kaç TL?

TÜPRAŞ temettü takvimi araştırılmaya başladı.Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. KAP'a açıklama yaparak elde ettiği net kardan yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Şirketin hisselerine sahip olan yatırımcılar takvim detaylarını araştırmaya başladı. Eylül ayında gerçekleştirilmesi beklenen ödemeler için tarih sorgulaması yapılıyor. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?

Tüpraş temettü ödeme günleri 2024: TUPRS TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeme yapacak, kaç TL?

Yatırımcıların gündeminde yer alan temettü ödemesi yapacak şirketlere bir diğeri daha eklendi. TÜPRAŞ Kamu Aydınlatma Platform'undan ödeme yapacağını açıkladı. Peki, Tüpraş ne kadar ve ne zaman temettü ödemesi yapacak?

Tüpraş temettü ödeme günleri 2024: TUPRS TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeme yapacak, kaç TL?

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Tüpraş 27 Eylül'de ödeme yapacak. Kar payları ise 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre ortaklara 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

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Tüpraş temettü ödeme günleri 2024: TUPRS TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeme yapacak, kaç TL?

TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK?

Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada:

Tüpraş temettü ödeme günleri 2024: TUPRS TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeme yapacak, kaç TL?

"Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı belirtildi.

Tüpraş temettü ödeme günleri 2024: TUPRS TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeme yapacak, kaç TL?

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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