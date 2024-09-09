Giriş Tarihi: 09.09.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
00:57
Tüpraş temettü ödeme günleri 2024: TUPRS TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeme yapacak, kaç TL?
TÜPRAŞ temettü takvimi araştırılmaya başladı.Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. KAP'a açıklama yaparak elde ettiği net kardan yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Şirketin hisselerine sahip olan yatırımcılar takvim detaylarını araştırmaya başladı. Eylül ayında gerçekleştirilmesi beklenen ödemeler için tarih sorgulaması yapılıyor. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?