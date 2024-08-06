Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
11:54
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Tüpraş temettü ödeme tarihleri hisse sahiplerinin gündemine yerleşti. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., yaptığı açıklamayla elde ettiği net karın ardından temettü dağıtacağını duyurdu. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamayla ne kadar dağıtım yapılacağı ve temettülerin hangi tarihte ödeneceği belli oldu. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek? TUPRS kaç TL temettü verecek? İşte, TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihi…