Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:54

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Tüpraş temettü ödeme tarihleri hisse sahiplerinin gündemine yerleşti. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., yaptığı açıklamayla elde ettiği net karın ardından temettü dağıtacağını duyurdu. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamayla ne kadar dağıtım yapılacağı ve temettülerin hangi tarihte ödeneceği belli oldu. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek? TUPRS kaç TL temettü verecek? İşte, TUPRS Tüpraş temettü ödeme tarihi…

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtımı yapacak sorusuna cevap araştırılıyor. Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre şirket elde ettiği net kardan temettü dağıtacak. Bu gelişme sonrası şirketin hisse ortakları "TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusuna cevap aranıyor. İşte, 2024 TÜPRAŞ temettü ödeme tarihleri

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Tüpraş 27 Eylül'de ödeme yapacak. Kar payları ise 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre ortaklara 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ VERECEK?
Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada:

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

"Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı belirtildi.

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

SON DAKİKA