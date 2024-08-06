TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtımı yapacak sorusuna cevap araştırılıyor. Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre şirket elde ettiği net kardan temettü dağıtacak. Bu gelişme sonrası şirketin hisse ortakları "TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusuna cevap aranıyor. İşte, 2024 TÜPRAŞ temettü ödeme tarihleri