Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ DAĞITIM TUTARINI AÇIKLADI!

Tüpraş, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre 18,31 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, önceki yıla kıyasla %76 oranında bir düşüş gösterdi. Şirketin net gelirleri ise 2024 yılında 810,38 milyar TL olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %18 azalma kaydedildi.

Geçtiğimiz gün finansal raporlarını paylaşan Tüpraş, 2025 yılı için hissedarlarına dağıtacağı temettü tutarını da kamuoyuyla paylaştı.