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Giriş Tarihi: 18.02.2025 23:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 23:50

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

Tüpraş, 2024 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda, ödemelerin tarihi ve hisse başına düşen tutar netleşti. Bu gelişmeyle birlikte, şirketin hissedarları ödeme günü ve miktarını merak etmeye başladı. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hisse başına ne kadar ödeme yapılacak? İşte TUPRS ödeme takvimi

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını açıkladı. KAP'a yapılan duyuruda, hisse başına verilecek tutar da netleşti. Hissedarlar, "Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 ödeme detayları…

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ DAĞITIM TUTARINI AÇIKLADI!

Tüpraş, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre 18,31 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, önceki yıla kıyasla %76 oranında bir düşüş gösterdi. Şirketin net gelirleri ise 2024 yılında 810,38 milyar TL olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %18 azalma kaydedildi.

Geçtiğimiz gün finansal raporlarını paylaşan Tüpraş, 2025 yılı için hissedarlarına dağıtacağı temettü tutarını da kamuoyuyla paylaştı.

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Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ TEMETTÜ DAĞITIM TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tüpraş hissedarlarına temettü ödemelerini 28 Mart ve 30 Eylül 2025 tarihlerinde iki eşit dilimde gerçekleştirecek. 2025 yılı boyunca yatırımcılara toplamda:

  • Brüt Temettü: 15,2065948 TL
  • Net Temettü: 12,9256055 TL olarak ödeme yapılacak.

Temettü getirisi, güncel hisse fiyatına göre %11,40 olarak hesaplandı.

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin net karından ödenen bir kâr payıdır. Şirketler genellikle yılda bir veya iki kez temettü öderler. Bu kâr payları, hissedarların yatırımlarından getiri elde etmelerine yardımcı olur

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