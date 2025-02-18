Haberler
Yaşam
Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
23:50
Tüpraş temettü ödeme tarihleri 2025: TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?
Tüpraş, 2024 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda, ödemelerin tarihi ve hisse başına düşen tutar netleşti. Bu gelişmeyle birlikte, şirketin hissedarları ödeme günü ve miktarını merak etmeye başladı. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hisse başına ne kadar ödeme yapılacak? İşte TUPRS ödeme takvimi