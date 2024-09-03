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Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:28

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne kadar?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Tüpraş yağtığı açıklamayla elde ettiği net kardan temettü dağıtacağını duyurdu. Ödemelerin eylül ayında gerçekleşmesi beklenirken şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamayla ne kadar dağıtım yapılacağı ve ödeme tarihleri açıklandı. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne kadar?

Yatırımcıların yakından takip ettiği TÜPRAŞ temettü dağıtacağını açıkladı. Şirket Kamu Aydınlatma Platform'undan açıklama yaptıktan sonra hisse başına verilecek miktar ve tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, Tüpraş ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak?

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne kadar?

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Tüpraş 27 Eylül'de ödeme yapacak. Kar payları ise 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre ortaklara 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

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TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne kadar?

TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ VERECEK?
Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada:

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne kadar?

"Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı belirtildi.

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne kadar?

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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