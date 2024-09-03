Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
12:28
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU: TUPRS TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne kadar?
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Tüpraş yağtığı açıklamayla elde ettiği net kardan temettü dağıtacağını duyurdu. Ödemelerin eylül ayında gerçekleşmesi beklenirken şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamayla ne kadar dağıtım yapılacağı ve ödeme tarihleri açıklandı. Peki, 2024 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?