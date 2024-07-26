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Haberler Yaşam Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:02

Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Angelina Jolie ve Johnny Depp'in başrollerinde yer aldığı Turist filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam sinemaseverler ile buluşacak yapımın yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor. Dram ve gerilim türlerindeki yapım dikkat çekiyor. Peki; Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Turist filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. 2010 yapımı sinema filminde ilginç bir konuya odaklanılıyor. The Tourist adıyla birçok ülkede yayımlanan yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki; Turist filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte, ayrıntılar...

Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

TURİST FİLMİ KONUSU

Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir.

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Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

TURİST FİLMİ OYUNCULARI

  • Angelina Jolie
  • Johnny Depp
  • Timothy Dalton
  • Bruno Wolkowitch
  • Paul Bettany
  • Rufus Sewell
  • Steven Berkoff
  • Clement Sibony
Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

TURİST FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır.

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