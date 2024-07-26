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Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
16:02
Turist filmi oyuncuları ve konusu: Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
Angelina Jolie ve Johnny Depp'in başrollerinde yer aldığı Turist filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam sinemaseverler ile buluşacak yapımın yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor. Dram ve gerilim türlerindeki yapım dikkat çekiyor. Peki; Turist filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...