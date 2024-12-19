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Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
14:38
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?
Havaların soğumasıyla birlikte kış sezonunda talebin yoğunlaştığı Turistik Doğu Ekspresi seferleri için de heyecan başladı. Ankara-Kars arasında trenle turistik bir gezi sunan TCDD'de ilk sefer tarihine geri sayım başladı. Peki; 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var, nerelerden geçiyor? İşte, detaylar...