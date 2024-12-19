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Haberler Yaşam Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:38

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?

Havaların soğumasıyla birlikte kış sezonunda talebin yoğunlaştığı Turistik Doğu Ekspresi seferleri için de heyecan başladı. Ankara-Kars arasında trenle turistik bir gezi sunan TCDD'de ilk sefer tarihine geri sayım başladı. Peki; 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var, nerelerden geçiyor? İşte, detaylar...

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?

TCDD Doğu Ekspresi güzergahı seyahatseverlerin gündemindeki yerini aldı. 2024-2025 kış sezonu seferleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından geçtiğimiz ay açıklanmıştı. İlk seferin tarihi gündemde. İşte, 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları...

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ BAŞLIYOR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacak, 2 Mart 2025'e kadar devam edecek" dedi.

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Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?

TCDD DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2024-2025

Biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabiliyor.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?

DOĞU ESPRESİ SEFER SAATLERİ NE ZAMAN?

Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

Ankara'dan 13.55'te hareket edecek espres, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da 240 dakika duracak.

Kars'tan dönüşte 21.05'te hareket edecek Doğu Ekspresi, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2024-2025 TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahında hangi şehirler var?
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